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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32573258325932603261>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 473
Не нижче 24.50
47%
221
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:3 января, а не второе
верно,спутал
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:19

  холява написав:
  Mazay256 написав:
  yuri_m написав:Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов!

"Огласите весь список, пожалуйста" :) всех, скинувших доллар. Ну, на праздники немножко надо, ото и все. Нет уж, раньше конца января не дождетесь ;)



Ну Правду , так Правду ....
В среду отправлял платеж .
Сдал утром в 9 часов по 23 .
А потом пошло , поехало....


Реально много? Это досадно. Но не более. Я тоже и кредитки гасил до 25-го, и на подарки менял, но это такое, жизнь, не обращаю внимание.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:21

  дарий написав:Подфартило....! :lol:

Вы на налоги сдавали, если я правильно помню.
Именно так всех и подоили, включая Нафтогаз. :)


Не только .
Короче ...6
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:22

zzzzzz
1. Интересно, как недостающие (для 100% плана) 12 ярдов грн. с сегодняшнего "аукциона" проведут, если НАК уже все выплатил: и дивы, и налоги, и мито?
дивы за 4 квартал?
2. сорри, если что-то пропустил, но все же: 3.01 МБ работает? тут писали про небывалую 11-дневную паузу, данную ЧР на разграбление города :lol:
в то же время, на Минфине пишут 3.01 - обычный раб. день БС. Да и Вы, если не ошибаюсь, про 3.01 писали, как первые торги на МБ.
опять же непонятно: если 3.01 торги будут, то как и зачем зафиксировали оф. курс по 7.01? если Вы правы, что это еще 1 придумка (чтобы отжать налоги по "более высокому" курсу), то с 3.01 его можно было бы переставить повыше(чем 23,69)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:28

холява

12 тыщ за пару дней отдали Стране как с куста.
Хороший ужин в прекрасном заведении ушел в небытие... :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:30

zzzzzz значить слить купленное по 23.35 надо до 14 января?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опять грядет очередной обмен террористов на заложников.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отработки по субботам однозначно не являются рабочими днями межбанка.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу))
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, при следующем майдане Ривермолл будет гореть первым)
PS4
 
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