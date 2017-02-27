верно,спутал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:19
Реально много? Это досадно. Но не более. Я тоже и кредитки гасил до 25-го, и на подарки менял, но это такое, жизнь, не обращаю внимание.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:21
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:22
zzzzzz
1. Интересно, как недостающие (для 100% плана) 12 ярдов грн. с сегодняшнего "аукциона" проведут, если НАК уже все выплатил: и дивы, и налоги, и мито?
дивы за 4 квартал?
2. сорри, если что-то пропустил, но все же: 3.01 МБ работает? тут писали про небывалую 11-дневную паузу, данную ЧР на разграбление города
в то же время, на Минфине пишут 3.01 - обычный раб. день БС. Да и Вы, если не ошибаюсь, про 3.01 писали, как первые торги на МБ.
опять же непонятно: если 3.01 торги будут, то как и зачем зафиксировали оф. курс по 7.01? если Вы правы, что это еще 1 придумка (чтобы отжать налоги по "более высокому" курсу), то с 3.01 его можно было бы переставить повыше(чем 23,69)
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:28
холява
12 тыщ за пару дней отдали Стране как с куста.
Хороший ужин в прекрасном заведении ушел в небытие...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:30
zzzzzz значить слить купленное по 23.35 надо до 14 января?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Опять грядет очередной обмен террористов на заложников.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отработки по субботам однозначно не являются рабочими днями межбанка.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу))
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати, при следующем майдане Ривермолл будет гореть первым)
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