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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3258325932603261>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 473
Не нижче 24.50
47%
221
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:47

За 2019 год чистая покупка валюты НБУ составила $ 7,933 млрд

За декабрь чистая покупка составила НБУ купил $ 2,922 млрд

За прошедшую неделю 23-28 декабря чистая покупка составила $ 1,508 млрд.

В последний день работы межбанка НБУ продал $ 50 млн.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:52

  дарий написав:холява

12 тыщ за пару дней отдали Стране как с куста.
Хороший ужин в прекрасном заведении ушел в небытие... :roll:




Ну ,Правду же попросили сказать .
От налогов никуда не денешься.

Добавить нечего.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:53

  yama написав:zzzzzz значить слить купленное по 23.35 надо до 14 января?


Откуда я знаю когда вам надо сливать. Вы курс видите ? Видите, сами решайте когда сливать и почем. Может завтра уже начнет падать.А может и не начнет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55

  matroSkin написав:zzzzzz
1. Интересно, как недостающие (для 100% плана) 12 ярдов грн. с сегодняшнего "аукциона" проведут, если НАК уже все выплатил: и дивы, и налоги, и мито?
дивы за 4 квартал?
2. сорри, если что-то пропустил, но все же: 3.01 МБ работает? тут писали про небывалую 11-дневную паузу, данную ЧР на разграбление города :lol:
в то же время, на Минфине пишут 3.01 - обычный раб. день БС. Да и Вы, если не ошибаюсь, про 3.01 писали, как первые торги на МБ.
опять же непонятно: если 3.01 торги будут, то как и зачем зафиксировали оф. курс по 7.01? если Вы правы, что это еще 1 придумка (чтобы отжать налоги по "более высокому" курсу), то с 3.01 его можно было бы переставить повыше(чем 23,69)


3 будут торги, по результатам торгов курс начнет действовать на следующий рабочий день 8 января.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:57

  PS4 написав:Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу))


Да зря Вы психуете .
Построил , молодец .
Хоть у кого то что то получается.
Вот скажите , к нему со стороны налоговой ДБР,НАБУ ЕБУ ,,,,претензии есть ?
Претензий НЕТ .
Значит все в порядке.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:04

  zzzzzz написав:
  yama написав:zzzzzz значить слить купленное по 23.35 надо до 14 января?


Откуда я знаю когда вам надо сливать. Вы курс видите ? Видите, сами решайте когда сливать и почем. Может завтра уже начнет падать.А может и не начнет.


Усе....
Уже и ззззз-та понесло.... :D
Думал - железный! 8)

У меня старый друг давно перебрался в Канаду.
Все так хорошо, стабильно и спокойно, шо живет он, в принципе, по-прежнему здесь в инете.
А шо там - Скукотища!
Зато тута - Жизть! :D

Почти железный был токо ДС (царство небесное).
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:16

... Ви пропустили?

  Долярчик написав:
  дарий написав:По факту форуму расскажите

... а що розказувати?
- скажуть, що рекламую.... - а по факту - ЕКСПЕРИМЕНТУЮ! :)
.... просто, не можу зрозуміти, чому тут - або агресивно на це реагують...... - хоч я всіх запрошую туди
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... або, взагалі, на це не реагують?!
- а тема ж то ЦІКАВА!!!
- де ще дають 416% річних???!
... МММ? - можливо..... - але ж РЕАЛЬНО капають % на картку щотижня!!!
..... я і СВОЇ скріни тут виклав на 1 і 5 сторінці
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

- ХОЧУ ВСЕ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ.... - РОЗІБРАТИСЬ У ЦЬОМУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:18

.. отак, не хочете туди йти - я вам сюди закину)))

  Долярчик написав:Стартану я цю гілочку, щоб ми всі разом розібрались - коли, все ж таки, кінець цьому "шалено-халявному" пасивному прибутку?!

- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?

... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються! :shock:
- від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек)
- виплати - щотижня на вашу банківську картку!
- в кінці терміну(а можна і не чекати закінчення терміну) можете отоварити свій сертифікат на всю його суму!

- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались! :shock:
- ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)

- я теж вирішив спробувати і купив(через знайому) сертифікат срібла на 1 тис. грн. - так би мовити "на пробу"...

- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки...
(...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )

- то що скажете панове?
- як визначити, коли саме - "кінець"? (бо вже це на ринку майже 1,5р.)
- бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - то можна зайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і подвоїти цю суму за 5-6 місяців! :shock:

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:19

дарий

Меня просто бесят вопрос - а как ты думаешь какой будет курс такого-то числа в такое-то время ....пипец...да откуда я знаю какой он будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:22

... а це вже 23 дол(пів суми) за місяць прийшло!!!

  Долярчик написав:.... і так, все всі розуміють і все, наче, на поверхності, але....
- але бабки РЕАЛЬНО капають!
- вже більшу половину "відбив" - і то всього лиш за місяць часу!
- а є ж люди, які вклали не 42 дол, як я :mrgreen: - а 42 тис. дол. і більше! :shock: - отам профффіт!!!
Зображення
.... залишається лише маленька дрібничка :D - малесенька-малесенька :D - яка прихована у назві цієї гілки! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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