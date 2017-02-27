matroSkin написав:zzzzzz 1. Интересно, как недостающие (для 100% плана) 12 ярдов грн. с сегодняшнего "аукциона" проведут, если НАК уже все выплатил: и дивы, и налоги, и мито? дивы за 4 квартал? 2. сорри, если что-то пропустил, но все же: 3.01 МБ работает? тут писали про небывалую 11-дневную паузу, данную ЧР на разграбление города в то же время, на Минфине пишут 3.01 - обычный раб. день БС. Да и Вы, если не ошибаюсь, про 3.01 писали, как первые торги на МБ. опять же непонятно: если 3.01 торги будут, то как и зачем зафиксировали оф. курс по 7.01? если Вы правы, что это еще 1 придумка (чтобы отжать налоги по "более высокому" курсу), то с 3.01 его можно было бы переставить повыше(чем 23,69)
3 будут торги, по результатам торгов курс начнет действовать на следующий рабочий день 8 января.
... а що розказувати? - скажуть, що рекламую.... - а по факту - ЕКСПЕРИМЕНТУЮ! .... просто, не можу зрозуміти, чому тут - або агресивно на це реагують...... - хоч я всіх запрошую туди В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"? .... або, взагалі, на це не реагують?! - а тема ж то ЦІКАВА!!! - де ще дають 416% річних???! ... МММ? - можливо..... - але ж РЕАЛЬНО капають % на картку щотижня!!! ..... я і СВОЇ скріни тут виклав на 1 і 5 сторінці В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- ХОЧУ ВСЕ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ.... - РОЗІБРАТИСЬ У ЦЬОМУ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Стартану я цю гілочку, щоб ми всі разом розібрались - коли, все ж таки, кінець цьому "шалено-халявному" пасивному прибутку?!
- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?
... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються! - від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек) - виплати - щотижня на вашу банківську картку! - в кінці терміну(а можна і не чекати закінчення терміну) можете отоварити свій сертифікат на всю його суму!
- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались! - ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)
- я теж вирішив спробувати і купив(через знайому) сертифікат срібла на 1 тис. грн. - так би мовити "на пробу"...
- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки... (...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )
- то що скажете панове? - як визначити, коли саме - "кінець"? (бо вже це на ринку майже 1,5р.) - бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - то можна зайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і подвоїти цю суму за 5-6 місяців!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:.... і так, все всі розуміють і все, наче, на поверхності, але.... - але бабки РЕАЛЬНО капають! - вже більшу половину "відбив" - і то всього лиш за місяць часу! - а є ж люди, які вклали не 42 дол, як я - а 42 тис. дол. і більше! - отам профффіт!!! .... залишається лише маленька дрібничка - малесенька-малесенька - яка прихована у назві цієї гілки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!