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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32593260326132623263>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 474
Не нижче 24.50
47%
222
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:26

  Долярчик написав:.... залишається лише маленька дрібничка :D - малесенька-малесенька :D - яка прихована у назві цієї гілки! :mrgreen:
[/quote]
... а назва гілки отака:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:26

Черный отработал красиво ( а как же банки )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:27

Долярчик

Опять украсили свою майку в цвета клана Фудзивара (клан контролирующий алкоголь)
НАЖРАЛИСЬ ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:27

  Amat написав:Посчитал свой курс после всех усреднений. Вышел на 25,9.
Что, в принципе, говорит о возможности выйти в ноль. Через год (-:

Та нє... Земляки сьогодні вже телефонували, що в губернії вже віддача навечір 26 гривень за долар! Так шо буде і на вашій вулиці свято, і рік не потрібно буде чекати! Ще й заробите!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:30

  холява написав:Долярчик

Опять украсили свою майку в цвета клана Фудзивара (клан контролирующий алкоголь)
НАЖРАЛИСЬ ?

... забаньте мене всі разом! :mrgreen:
... зробіть Долярчика всі разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:33

  Долярчик написав:
  холява написав:Долярчик

Опять украсили свою майку в цвета клана Фудзивара (клан контролирующий алкоголь)
НАЖРАЛИСЬ ?

... забаньте мене всі разом! :mrgreen:
... зробіть Долярчика всі разом! :mrgreen:


Вы еще сюда ,кроме этого бреда ,не выставляли фото чеков со скидками в 1, 2, и 3% во время покупок в ЭКОНОМе
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бакс - Он и в Папуа Новой Гвинее - Бакс!
Ни в коим рази!
Токо Плюс.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:39

  дарий написав:Бакс - Он и в Папуа Новой Гвинее - Бакс!
Ни в коим рази!
Токо Плюс.


НЕ НЕ
Я Юрию 61 ставлю
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Меня просто бесят вопрос - а как ты думаешь какой будет курс такого-то числа в такое-то время ....пипец...да откуда я знаю какой он будет.


Гуру так отвечать не должен.
Вы вполне, очень даже заслужено, на Него претендуете... :!:
Можно было, немножко, и поумничать... :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:45

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  Унуноктий написав:Скинул 5000 па25

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Пи3дишь :evil:


В Киеве в 12 дня самая высокая покупка была 24,55.
Под вечер 24,70

По 24,80 опт продает доллары.

непонятно что то у вас, так как по 24.80 гребут.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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