[/quote]
... а назва гілки отака:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:26
[/quote]
... а назва гілки отака:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:26
Черный отработал красиво ( а как же банки )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:27
Долярчик
Опять украсили свою майку в цвета клана Фудзивара (клан контролирующий алкоголь)
НАЖРАЛИСЬ ?
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:27
Та нє... Земляки сьогодні вже телефонували, що в губернії вже віддача навечір 26 гривень за долар! Так шо буде і на вашій вулиці свято, і рік не потрібно буде чекати! Ще й заробите!
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:30
... забаньте мене всі разом!
... зробіть Долярчика всі разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:33
Вы еще сюда ,кроме этого бреда ,не выставляли фото чеков со скидками в 1, 2, и 3% во время покупок в ЭКОНОМе
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бакс - Он и в Папуа Новой Гвинее - Бакс!
Ни в коим рази!
Токо Плюс.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:39
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гуру так отвечать не должен.
Вы вполне, очень даже заслужено, на Него претендуете...
Можно было, немножко, и поумничать...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:45
непонятно что то у вас, так как по 24.80 гребут.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Зараз переглядають цей форум: Автор77, Василь-Рівне і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|