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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3260326132623263>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 474
Не нижче 24.50
47%
222
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:47

  холява написав:
  дарий написав:Бакс - Он и в Папуа Новой Гвинее - Бакс!
Ни в коим рази!
Токо Плюс.


НЕ НЕ
Я Юрию 61 ставлю

там давняя симпатия :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:49

  дарий написав:Бакс - Он и в Папуа Новой Гвинее - Бакс!
Ни в коим рази!
Токо Плюс.

:D :idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:51

Супостат пу в закрома Нафтогаза вже 2,9 млрд закинув?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:52

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:
  juristkostya написав:Сегодняшняя коммуналка в долларовом выражении никак не дороже тогдашней коммуналки. Аналогично и с товарами первой необходимости.

Це з чого зроблені такі висновки?! Опалюю газом будинки, не підсказали б ви яка ціна газу була в 2007 році і в цьому... Я про минулий рік вже не говорю, коли ціна була по 8,55 гривень за куб! Все інше також виросло в 5-6 разів!

Из моих личных счетов за квартиру и повседневных затрат (еда, шмотки, авто). Потребкорзина в грн, конечно, подорожала, но явно не в 3 раза, как подорожал доллар.

Так шо з ціною на газ, яким люди опалюють будинки?! Неначе просте питання, а відповідь не почув...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:02

Курс НБУ на 30 декабря: доллар – 23,68 грн, евро – 26,42 грн
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:04

  yama написав:
  Qwerty написав:
  juristkostya написав:[quote="4811890:prodigy"Еще года 2 назад он предсказывал, что сначала подымут среднюю зарплату в гривнах, а потом начнут опускать курс пока не дойдут до $1000 на рыло. Пока что его сценарий имеет место быть, средняя зарплата по стране уже приближается к отметке $500.

Предыдущие кратные девалы как раз и происходили при достижении средней з.п. отметки 500 долл. Видимо, для нашей экономики это критический момент, когда лавинообразно начинает расти импорт.


сегодня 500 долл-это не 500 долл в 2007...после уплаты коммуналки и продуктов на импорт не*** не остается (ну может у кого экономного 50-60 долл)

в ближайшие 6-8 мес никакого девала

Сегодняшняя коммуналка в долларовом выражении никак не дороже тогдашней коммуналки. Аналогично и с товарами первой необходимости.[/quote]
Це з чого зроблені такі висновки?! Опалюю газом будинки, не підсказали б ви яка ціна газу була в 2007 році і в цьому... Я про минулий рік вже не говорю, коли ціна була по 8,55 гривень за куб! Все інше також виросло в 5-6 разів![/quote] відкрийте для себе простий кондиціонер за 500 доларів який опалить вас по ціні грубо 40-80 коп за 1 кВт тепла в день ,або 20-40 вночі при температурах до мінус 8, а якщо купите справжній тепловий насос повітря повітря вже від 1000 доларів то і до мінус 20 будете грітися за пів ціни. Нічний тариф раз, кпд кондюка 200-400% два, він просто на 1 кВт електрики перекачає вам до 4-х кВт тепла, ба навіть найгірший варіант з 1 кВт отримаєте 2кВт і то в мороз на самому дешевому кондиціонері від 400 у.е[/quote]
Мене повністю влаштовують німецькі котли на газовому опаленні. Просто мова йшла про ціну, ось я й написав по пам"яті саме про ціну! В мене в будинку три таких котли різної потужності і ще п"ять кондиціонерів... Також є і електробатареї і підігрів полів як водяний так і електричний! Так, що тут повний порядок! В минулому році витрати газу були в грудні 1000 кубів, нині всього 450, електрика в денний тариф 600 кіловат, вночі 270.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:12

Пример расчета роста номинального и реального ВВП
Вернемся к нашей упрощенной методике.

2018й год – 1000 пирожков по 1 доллару. Номинальный ВВП равен 1000 долларов.

2019й год – 1030 пирожков по 1,2 доллара. Номинальный ВВП равен 1236 долларов. Реальный же равен произведению 1030 пирожков и цены 2018йго года в 1 доллар. Итого – 1030 долларов.

Таким образом имеем рост номинального ВВП +23,6%, именно на столько 1236 больше 1000, и рост реального ВВП +3%. (1000 + 3% = 1030)

Вот это я о чем.

Первая выплата по ворантам Яресько запланирована на начало 2021 года. Ее размер будет рассчитываться на основе экономических показателей 2019 года. Год задержки нужен для того, чтобы собрать и изучить все статистические данные и точно подсчитать размер ВВП и темп его роста.

Если там расчёт ведётся по номинальному ВВП, то мы попали и похоже что лиса уже в курятнике. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:13

... ху із ху Гуру? ))))

  дарий написав:Гуру так отвечать не должен

...дійсно!
- має хоч отак бути :wink: :mrgreen:
Зображення
Зображення
... хоч на ЧР я не вгадав/спрогнозував(хто ж їх там спрогнозує, якщо вони здуру і пА 30 можуть на табло засвітити) :mrgreen:
- а от курс НБУ - майже влучно! :idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:21

  Долярчик написав:
  дарий написав:Гуру так отвечать не должен

...дійсно!
- має хоч отак бути :wink: :mrgreen:
Зображення
Зображення
... хоч на ЧР я не вгадав/спрогнозував(хто ж їх там спрогнозує, якщо вони здуру і пА 30 можуть на табло засвітити) :mrgreen:
- а от курс НБУ - майже влучно! :idea: :D



Это Дарий пошутил !
Кроме Вас тут ГУРУ нет !
Не могли бы Вы подсказать , что там с евро в ближайшем обозрении , куда двинется .?
Востаннє редагувалось холява в Суб 28 гру, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Пример расчета роста номинального и реального ВВП
Вернемся к нашей упрощенной методике.

2018й год – 1000 пирожков по 1 доллару. Номинальный ВВП равен 1000 долларов.

2019й год – 1030 пирожков по 1,2 доллара. Номинальный ВВП равен 1236 долларов. Реальный же равен произведению 1030 пирожков и цены 2018йго года в 1 доллар. Итого – 1030 долларов.

Таким образом имеем рост номинального ВВП +23,6%, именно на столько 1236 больше 1000, и рост реального ВВП +3%. (1000 + 3% = 1030)

Вот это я о чем.


Где Вы такие пирожки кушаете, на Мальдивах?
+ 3 % тоже очень даже нормально!

Если там расчёт ведётся по номинальному ВВП, то мы попали и похоже что лиса уже в курятнике.[/quote]

Или Вас смущает такой скромный рост?
Попали мы уже достаточно давно и надолго.

Андреин мужик очень интересный, шел бы в правительство...
Може, шось, и построили.
Я точно поддержал бы.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 21:34, всього редагувалось 2 разів.
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