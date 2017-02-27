там давняя симпатия
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:47
там давняя симпатия
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:49
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:51
Супостат пу в закрома Нафтогаза вже 2,9 млрд закинув?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:52
Так шо з ціною на газ, яким люди опалюють будинки?! Неначе просте питання, а відповідь не почув...
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:04
Сегодняшняя коммуналка в долларовом выражении никак не дороже тогдашней коммуналки. Аналогично и с товарами первой необходимости.[/quote]
Це з чого зроблені такі висновки?! Опалюю газом будинки, не підсказали б ви яка ціна газу була в 2007 році і в цьому... Я про минулий рік вже не говорю, коли ціна була по 8,55 гривень за куб! Все інше також виросло в 5-6 разів![/quote] відкрийте для себе простий кондиціонер за 500 доларів який опалить вас по ціні грубо 40-80 коп за 1 кВт тепла в день ,або 20-40 вночі при температурах до мінус 8, а якщо купите справжній тепловий насос повітря повітря вже від 1000 доларів то і до мінус 20 будете грітися за пів ціни. Нічний тариф раз, кпд кондюка 200-400% два, він просто на 1 кВт електрики перекачає вам до 4-х кВт тепла, ба навіть найгірший варіант з 1 кВт отримаєте 2кВт і то в мороз на самому дешевому кондиціонері від 400 у.е[/quote]
Мене повністю влаштовують німецькі котли на газовому опаленні. Просто мова йшла про ціну, ось я й написав по пам"яті саме про ціну! В мене в будинку три таких котли різної потужності і ще п"ять кондиціонерів... Також є і електробатареї і підігрів полів як водяний так і електричний! Так, що тут повний порядок! В минулому році витрати газу були в грудні 1000 кубів, нині всього 450, електрика в денний тариф 600 кіловат, вночі 270.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:12
Пример расчета роста номинального и реального ВВП
Вернемся к нашей упрощенной методике.
2018й год – 1000 пирожков по 1 доллару. Номинальный ВВП равен 1000 долларов.
2019й год – 1030 пирожков по 1,2 доллара. Номинальный ВВП равен 1236 долларов. Реальный же равен произведению 1030 пирожков и цены 2018йго года в 1 доллар. Итого – 1030 долларов.
Таким образом имеем рост номинального ВВП +23,6%, именно на столько 1236 больше 1000, и рост реального ВВП +3%. (1000 + 3% = 1030)
Вот это я о чем.
Первая выплата по ворантам Яресько запланирована на начало 2021 года. Ее размер будет рассчитываться на основе экономических показателей 2019 года. Год задержки нужен для того, чтобы собрать и изучить все статистические данные и точно подсчитать размер ВВП и темп его роста.
Если там расчёт ведётся по номинальному ВВП, то мы попали и похоже что лиса уже в курятнике.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:13
... ху із ху Гуру? ))))
...дійсно!
- має хоч отак бути
... хоч на ЧР я не вгадав/спрогнозував(хто ж їх там спрогнозує, якщо вони здуру і пА 30 можуть на табло засвітити)
- а от курс НБУ - майже влучно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:21
Это Дарий пошутил !
Кроме Вас тут ГУРУ нет !
Не могли бы Вы подсказать , что там с евро в ближайшем обозрении , куда двинется .?
Востаннє редагувалось холява в Суб 28 гру, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Где Вы такие пирожки кушаете, на Мальдивах?
+ 3 % тоже очень даже нормально!
Если там расчёт ведётся по номинальному ВВП, то мы попали и похоже что лиса уже в курятнике.[/quote]
Или Вас смущает такой скромный рост?
Попали мы уже достаточно давно и надолго.
Андреин мужик очень интересный, шел бы в правительство...
Може, шось, и построили.
Я точно поддержал бы.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 21:34, всього редагувалось 2 разів.
|