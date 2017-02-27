Додано: Суб 28 гру, 2019 21:04

yama написав: Qwerty написав: juristkostya написав: [quote="4811890:prodigy"Еще года 2 назад он предсказывал, что сначала подымут среднюю зарплату в гривнах, а потом начнут опускать курс пока не дойдут до $1000 на рыло. Пока что его сценарий имеет место быть, средняя зарплата по стране уже приближается к отметке $500. [quote="4811890:prodigy"Еще года 2 назад он предсказывал, что сначала подымут среднюю зарплату в гривнах, а потом начнут опускать курс пока не дойдут до $1000 на рыло. Пока что его сценарий имеет место быть, средняя зарплата по стране уже приближается к отметке $500.

Предыдущие кратные девалы как раз и происходили при достижении средней з.п. отметки 500 долл. Видимо, для нашей экономики это критический момент, когда лавинообразно начинает расти импорт. Предыдущие кратные девалы как раз и происходили при достижении средней з.п. отметки 500 долл. Видимо, для нашей экономики это критический момент, когда лавинообразно начинает расти импорт.



сегодня 500 долл-это не 500 долл в 2007...после уплаты коммуналки и продуктов на импорт не*** не остается (ну может у кого экономного 50-60 долл)



в ближайшие 6-8 мес никакого девала сегодня 500 долл-это не 500 долл в 2007...после уплаты коммуналки и продуктов на импорт не*** не остается (ну может у кого экономного 50-60 долл)в ближайшие 6-8 мес никакого девала

Сегодняшняя коммуналка в долларовом выражении никак не дороже тогдашней коммуналки. Аналогично и с товарами первой необходимости.[/quote]Це з чого зроблені такі висновки?! Опалюю газом будинки, не підсказали б ви яка ціна газу була в 2007 році і в цьому... Я про минулий рік вже не говорю, коли ціна була по 8,55 гривень за куб! Все інше також виросло в 5-6 разів![/quote] відкрийте для себе простий кондиціонер за 500 доларів який опалить вас по ціні грубо 40-80 коп за 1 кВт тепла в день ,або 20-40 вночі при температурах до мінус 8, а якщо купите справжній тепловий насос повітря повітря вже від 1000 доларів то і до мінус 20 будете грітися за пів ціни. Нічний тариф раз, кпд кондюка 200-400% два, він просто на 1 кВт електрики перекачає вам до 4-х кВт тепла, ба навіть найгірший варіант з 1 кВт отримаєте 2кВт і то в мороз на самому дешевому кондиціонері від 400 у.е[/quote]Мене повністю влаштовують німецькі котли на газовому опаленні. Просто мова йшла про ціну, ось я й написав по пам"яті саме про ціну! В мене в будинку три таких котли різної потужності і ще п"ять кондиціонерів... Також є і електробатареї і підігрів полів як водяний так і електричний! Так, що тут повний порядок! В минулому році витрати газу були в грудні 1000 кубів, нині всього 450, електрика в денний тариф 600 кіловат, вночі 270.