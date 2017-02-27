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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:22
olgerd Курс НБУ стабилен до 8 января
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Patrick
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31
холява написав:
что там с евро
... мені євро не цікаве...
- може Вам Лібо в цьому допоможе
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:56
asti написав:
а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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