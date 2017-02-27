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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3260326132623263

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 474
Не нижче 24.50
47%
222
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:22

olgerd Курс НБУ стабилен до 8 января
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:что там с евро

... мені євро не цікаве...
- може Вам Лібо в цьому допоможе ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:56

  asti написав:а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ? :?:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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  #<1 ... 3260326132623263
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