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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3261326232633264>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 474
Не нижче 24.50
47%
222
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:22

olgerd Курс НБУ стабилен до 8 января
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:что там с евро

... мені євро не цікаве...
- може Вам Лібо в цьому допоможе ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:56

  asti написав:а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ? :?:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:59

  yama написав:
  asti написав:а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ? :?:

Где -где, в Кировограде.



:mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:01

  yama написав:
  asti написав:а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ? :?:

.... то тепер припали.....
Зображення
.... а вдень, то гнали і гнали оленів! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:01

  andrein написав:
  Вкладчик1234 написав:На выходных пойдет саморазогрев.
Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)
Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить :)


Уже пошли вербальные интервенции от НБУ. :)

У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.

Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».

Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.

«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.



Струхнули.
Явно.
Тхори.
Чудилы.

Будут заливать в первые банковские дни.

Ну что ж сами начудили,

сами пусть исправляют,

чтобы на отжиме пружине в космос не улететь.

Да вот только во всяком случае в ближайшее время повторить осенний маневр и откатить курс к прежним значением - уже фигушки.

А жаль все-таки, хотелось бы чтобы халява подольше продлилась, уже привык, что на ежемесячный доход можно покупать валюту "на шарик".

Ну что ж будем работать по новым курсам, надеюсь все-таки на временный откат с выходом НБУ на МБ, сильно не откатят, но маржу на ЧР снизить - просто обязаны.

А то с такой маржой валютчики все в салоны побегут, машинами отовариваться,автопарк обновлять, еще больше курс просядет :)


А вообще хотелось бы чтобы 2020-й прошел под лозунгом:

"Бей ОВГЗшников!"

Дегтя им ложку хотя бы - в их бочку меда.
Сколько нервов всем потрепали и возможно еще потрепают.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 28 гру, 2019 22:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дел
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 22:15, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:А то с такой маржой валютчики все в салоны побегут, машинами отовариваться,автопарк обновлять, еще больше курс просядет


Вдохновляет мнение пересичных о валютчиках! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:16

  дарий написав:
  zzzzzz написав:Меня просто бесят вопрос - а как ты думаешь какой будет курс такого-то числа в такое-то время ....пипец...да откуда я знаю какой он будет.


Гуру так отвечать не должен.
Вы вполне, очень даже заслужено, на Него претендуете... :!:
Можно было, немножко, и поумничать... :lol:


Насчет поумничать есть Автор77 :mrgreen: :mrgreen:
Или Охрименко :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:22

  сірий написав:
  yama написав:
  asti написав:а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ? :?:

Где -где, в Кировограде.



:mrgreen:


Якщо приймають по 24,7 (значить усереднюються)! - Або чекають росту до 25,5?)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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