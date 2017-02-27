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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:56
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:59
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:01
.... то тепер припали.....
.... а вдень, то гнали і гнали оленів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:01
Струхнули.
Явно.
Тхори.
Чудилы.
Будут заливать в первые банковские дни.
Ну что ж сами начудили,
сами пусть исправляют,
чтобы на отжиме пружине в космос не улететь.
Да вот только во всяком случае в ближайшее время повторить осенний маневр и откатить курс к прежним значением - уже фигушки.
А жаль все-таки, хотелось бы чтобы халява подольше продлилась, уже привык, что на ежемесячный доход можно покупать валюту "на шарик".
Ну что ж будем работать по новым курсам, надеюсь все-таки на временный откат с выходом НБУ на МБ, сильно не откатят, но маржу на ЧР снизить - просто обязаны.
А то с такой маржой валютчики все в салоны побегут, машинами отовариваться,автопарк обновлять, еще больше курс просядет
А вообще хотелось бы чтобы 2020-й прошел под лозунгом:
"Бей ОВГЗшников!"
Дегтя им ложку хотя бы - в их бочку меда.
Сколько нервов всем потрепали и возможно еще потрепают.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 28 гру, 2019 22:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дел
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:16
Насчет поумничать есть Автор77
Или Охрименко
Живите своим умом!
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:22
Якщо приймають по 24,7 (значить усереднюються)! - Або чекають росту до 25,5?)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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