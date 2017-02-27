Додано: Суб 28 гру, 2019 22:01

andrein написав: Вкладчик1234 написав: На выходных пойдет саморазогрев.

Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)

Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить На выходных пойдет саморазогрев.Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить



Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.



У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.



Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».



Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.



«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова. Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.

Струхнули.Явно.Тхори.Чудилы.Будут заливать в первые банковские дни.Ну что ж сами начудили,сами пусть исправляют,чтобы на отжиме пружине в космос не улететь.Да вот только во всяком случае в ближайшее время повторить осенний маневр и откатить курс к прежним значением - уже фигушки.А жаль все-таки, хотелось бы чтобы халява подольше продлилась, уже привык, что на ежемесячный доход можно покупать валюту "на шарик".Ну что ж будем работать по новым курсам, надеюсь все-таки на временный откат с выходом НБУ на МБ, сильно не откатят, но маржу на ЧР снизить - просто обязаны.А то с такой маржой валютчики все в салоны побегут, машинами отовариваться,автопарк обновлять, еще больше курс просядетА вообще хотелось бы чтобы 2020-й прошел под лозунгом:"Бей ОВГЗшников!"Дегтя им ложку хотя бы - в их бочку меда.Сколько нервов всем потрепали и возможно еще потрепают.