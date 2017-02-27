... мені євро не цікаве... - може Вам Лібо в цьому допоможе
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
.... то тепер припали..... .... а вдень, то гнали і гнали оленів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:На выходных пойдет саморазогрев. Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января) Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить
Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.
У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.
Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».
Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.
«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.
Струхнули. Явно. Тхори. Чудилы.
Будут заливать в первые банковские дни.
Ну что ж сами начудили,
сами пусть исправляют,
чтобы на отжиме пружине в космос не улететь.
Да вот только во всяком случае в ближайшее время повторить осенний маневр и откатить курс к прежним значением - уже фигушки.
А жаль все-таки, хотелось бы чтобы халява подольше продлилась, уже привык, что на ежемесячный доход можно покупать валюту "на шарик".
Ну что ж будем работать по новым курсам, надеюсь все-таки на временный откат с выходом НБУ на МБ, сильно не откатят, но маржу на ЧР снизить - просто обязаны.
А то с такой маржой валютчики все в салоны побегут, машинами отовариваться,автопарк обновлять, еще больше курс просядет
А вообще хотелось бы чтобы 2020-й прошел под лозунгом:
"Бей ОВГЗшников!"
Дегтя им ложку хотя бы - в их бочку меда. Сколько нервов всем потрепали и возможно еще потрепают.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 28 гру, 2019 22:10, всього редагувалось 2 разів.