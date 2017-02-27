Додано: Суб 28 гру, 2019 22:49

хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная

допустим у меня

средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$

допустим 30% долларов было куплено по 23,35



Вопросы

0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?

1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?

2) сливать только этих 30% по 25 ?

3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?



пока склоняюсь к пункту 3)

Востаннє редагувалось yama в Суб 28 гру, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа