А чего бы и не взять, если по 25 продают!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:26
А чего бы и не взять, если по 25 продают!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:28
Удалив (дарий, бачив і досить) - "Вот как все просто-то!"
Востаннє редагувалось w_bufett в Суб 28 гру, 2019 22:46, всього редагувалось 2 разів.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот как все просто-то!
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35
Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?
пока склоняюсь к пункту 3)
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 гру, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:52
При курсе откупа в будущем. Выходите из $ и по теории должны в него вернуться.
А если бы средний у Вас был 27,45 то не сливалили бы до 27,5 ? Если взвесили все риски и уверены, что сможете откупить дешевле чем собираетесь продать, то почему бы и не попробовать ?
Востаннє редагувалось Игорь в Суб 28 гру, 2019 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:00
Смотря в чем считаете доход
А если не будет 25.4
Или не будет потом ниже
Или наоборот пойдём 23 тестить?
На мое скромное мнение здох загон... и думаю 23 мы ещё пощупаем.
Держу гривну для работы, с сентября не меняю. утомили меня менять туда- сюда
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