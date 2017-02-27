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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3261326232633264

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 474
Не нижче 24.50
47%
222
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:26

  w_bufett написав:
  yama написав:
  asti написав:а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
это где так берут то ?
Якщо приймають по 24,7 (значить усереднюються)! - Або чекають росту до 25,5?)
А чего бы и не взять, если по 25 продают!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:28

  zzzzzz написав:
  дарий написав:
  zzzzzz написав:Меня просто бесят вопрос - а как ты думаешь какой будет курс такого-то числа в такое-то время ....пипец...да откуда я знаю какой он будет.


Гуру так отвечать не должен.
Вы вполне, очень даже заслужено, на Него претендуете... :!:
Можно было, немножко, и поумничать... :lol:


Насчет поумничать есть Автор77 :mrgreen: :mrgreen:
Или Охрименко :


Удалив (дарий, бачив і досить) :D - "Вот как все просто-то!"
Востаннє редагувалось w_bufett в Суб 28 гру, 2019 22:46, всього редагувалось 2 разів.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот как все просто-то! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?

пока склоняюсь к пункту 3)
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 гру, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:52

  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35
при каком курсе слив будет считать доходом ?
Сливать всю суму $ или только этих 30% ? или вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить по 25,4 ?

При курсе откупа в будущем. Выходите из $ и по теории должны в него вернуться.
А если бы средний у Вас был 27,45 то не сливалили бы до 27,5 ? Если взвесили все риски и уверены, что сможете откупить дешевле чем собираетесь продать, то почему бы и не попробовать ?
Востаннє редагувалось Игорь в Суб 28 гру, 2019 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:00

  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?

пока склоняюсь к пункту 3)


Смотря в чем считаете доход
А если не будет 25.4
Или не будет потом ниже
Или наоборот пойдём 23 тестить?
На мое скромное мнение здох загон... и думаю 23 мы ещё пощупаем.
Держу гривну для работы, с сентября не меняю. утомили меня менять туда- сюда
yarick26
 
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