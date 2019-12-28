yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная допустим у меня средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$ допустим 30% долларов было куплено по 23,35 при каком курсе слив будет считать доходом ? Сливать всю суму $ или только этих 30% ? или вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить по 25,4 ?
При курсе откупа в будущем. Выходите из $ и по теории должны в него вернуться. А если бы средний у Вас был 27,45 то не сливалили бы до 27,5 ? Если взвесили все риски и уверены, что сможете откупить дешевле чем собираетесь продать, то почему бы и не попробовать ?
Востаннє редагувалось Игорь в Суб 28 гру, 2019 23:15, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная допустим у меня средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$ допустим 30% долларов было куплено по 23,35
Вопросы 0) при каком курсе слив будет считаться доходным ? 1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ? 2) сливать только этих 30% по 25 ? 3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?
пока склоняюсь к пункту 3)
Смотря в чем считаете доход А если не будет 25.4 Или не будет потом ниже Или наоборот пойдём 23 тестить? На мое скромное мнение здох загон... и думаю 23 мы ещё пощупаем. Держу гривну для работы, с сентября не меняю. утомили меня менять туда- сюда
Сибарит написав:Результаты впечатляющие! Покупка - 1558 из них: - выбор лучшей цены (тайно) - 100; - аукционы - 730; - по единому курсу (открыто) - 728. Продажа - 50. Все по единому курсу вчера.
По дням: - понедельник - 215; - вторник - 143; - четверг - 700; - пятница - -50; - суббота - 500. Анализ ликвидности дает для четверга меньшую цифру. Что попало в эту графу, я пока не нашел. Это нечто, с чем я пока не сталкивался.
Не понимаю, зачем было устраивать сегодняшний аттракцион? :
Суббота? Сегодня (ну т.е вчера 28.12)? Покупка? 500 млн? НБУ? Это как и где и у кого? Вроде не пил, но ничего не понимаю....