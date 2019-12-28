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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3259326032613262

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:52

  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35
при каком курсе слив будет считать доходом ?
Сливать всю суму $ или только этих 30% ? или вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить по 25,4 ?

При курсе откупа в будущем. Выходите из $ и по теории должны в него вернуться.
А если бы средний у Вас был 27,45 то не сливалили бы до 27,5 ? Если взвесили все риски и уверены, что сможете откупить дешевле чем собираетесь продать, то почему бы и не попробовать ?
Востаннє редагувалось Игорь в Суб 28 гру, 2019 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:00

  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?

пока склоняюсь к пункту 3)


Смотря в чем считаете доход
А если не будет 25.4
Или не будет потом ниже
Или наоборот пойдём 23 тестить?
На мое скромное мнение здох загон... и думаю 23 мы ещё пощупаем.
Держу гривну для работы, с сентября не меняю. утомили меня менять туда- сюда
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yarick26 написав:Держу гривну для работы, с сентября не меняю. утомили меня менять туда- сюда
А у меня никак не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает,то денег.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. (с)

Для построения эффективной стратегии абсолютно не важно, что и как когда-то было куплено. Важно только, угадаете ли Вы дальнейшие движения?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:38

  Сибарит написав:Результаты впечатляющие!
Покупка - 1558 из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 100;
- аукционы - 730;
- по единому курсу (открыто) - 728.
Продажа - 50. Все по единому курсу вчера.

По дням:
- понедельник - 215;
- вторник - 143;
- четверг - 700;
- пятница - -50;
- суббота - 500.
Анализ ликвидности дает для четверга меньшую цифру. Что попало в эту графу, я пока не нашел. Это нечто, с чем я пока не сталкивался.

Не понимаю, зачем было устраивать сегодняшний аттракцион?
:

:shock:
Суббота? Сегодня (ну т.е вчера 28.12)? Покупка? 500 млн? НБУ? Это как и где и у кого?
Вроде не пил, но ничего не понимаю....

Таки да. https://old.bank.gov.ua/control/uk/auct ... &year=2019
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 02:12

  Alex2007 написав: :shock:
Суббота? Сегодня (ну т.е вчера 28.12)? Покупка? 500 млн? НБУ? Это как и где и у кого?
Вроде не пил, но ничего не понимаю....

Таки да. https://old.bank.gov.ua/control/uk/auct ... &year=2019
:?

Кому-то "одному" понадобилось срочно продать.
если бы этот "один" вышел на рынок, то курс был бы уже 20...
pppman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 02:28

Да , мутные дела творятьсЯ

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 02:40

Значит так нужно

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 03:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вооо, вот теперь можно наливать зеленый. Надеюсь еще подгонят вверх, родненькие.
escobar
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