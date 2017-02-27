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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3260326132623263

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 04:24

Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 04:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ТуЗеМарс, на этот раз. Звертайтесь якщошо.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень странно всё происходит. Прям подарок людям на новый год, чтоб их доллары менялись на еду к праздничному столу по более выгодному курсу. Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут
safonovstanislav
 
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