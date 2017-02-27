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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 04:24
Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
Додано: Нед 29 гру, 2019 04:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 29 гру, 2019 05:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень странно всё происходит. Прям подарок людям на новый год, чтоб их доллары менялись на еду к праздничному столу по более выгодному курсу. Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут
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