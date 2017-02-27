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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3260326132623263

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 04:24

Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 04:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ТуЗеМарс, на этот раз. Звертайтесь якщошо.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень странно всё происходит. Прям подарок людям на новый год, чтоб их доллары менялись на еду к праздничному столу по более выгодному курсу. Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:31

  safonovstanislav написав:Очень странно всё происходит. Прям подарок людям на новый год, чтоб их доллары менялись на еду к праздничному столу по более выгодному курсу. Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут

Чому ж тоді намалювався такий нетерплячий продавець в суботу 28.12.2019р. 500 млн. дол., в ситуації, коли, як Ви говорите, курс через кілька днів полетить за хмари?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:33

  vovikhan1991 написав:Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.

На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.

Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:38

  escobar написав:
  vovikhan1991 написав:Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.

На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.

Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.

В цій ситуації готівка буде ще вище, виходить, що є сенс брати зараз по 25
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 05:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Валюту поздно брать. Если только срочно нужна для дела, или на 100% завис в крепчайшей.
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 06:02

  escobar написав:Валюту поздно брать. Если только срочно нужна для дела, или на 100% завис в крепчайшей.

чому пізно?! при міжбанку 23.79 - готівка - 25. коли міжбанк буде 25, готівка явно не лишиться на місці )

p.s. з іншого боку, при такому розвитку подій, хто ж наважиться купувати овгз?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 06:40

  vovikhan1991 написав:
  escobar написав:Валюту поздно брать. Если только срочно нужна для дела, или на 100% завис в крепчайшей.

чому пізно?! при міжбанку 23.79 - готівка - 25. коли міжбанк буде 25, готівка явно не лишиться на місці )

p.s. з іншого боку, при такому розвитку подій, хто ж наважиться купувати овгз?

После праздников 25 по безналу если и будет, то не скоро.

Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.
escobar
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