Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 04:24
Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
vovikhan1991
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Додано: Нед 29 гру, 2019 04:48
ТуЗеМарс, на этот раз. Звертайтесь якщошо.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 05:22
Очень странно всё происходит. Прям подарок людям на новый год, чтоб их доллары менялись на еду к праздничному столу по более выгодному курсу. Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут
safonovstanislav
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Додано: Нед 29 гру, 2019 05:31
safonovstanislav написав:
Очень странно всё происходит. Прям подарок людям на новый год, чтоб их доллары менялись на еду к праздничному столу по более выгодному курсу. Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут
Чому ж тоді намалювався такий нетерплячий продавець в суботу 28.12.2019р. 500 млн. дол., в ситуації, коли, як Ви говорите, курс через кілька днів полетить за хмари?
vovikhan1991
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Додано: Нед 29 гру, 2019 05:33
vovikhan1991 написав:
Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.
Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.
escobar
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Додано: Нед 29 гру, 2019 05:38
escobar написав: vovikhan1991 написав:
Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.
Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.
В цій ситуації готівка буде ще вище, виходить, що є сенс брати зараз по 25
vovikhan1991
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Додано: Нед 29 гру, 2019 05:50
Валюту поздно брать. Если только срочно нужна для дела, или на 100% завис в крепчайшей.
escobar
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Додано: Нед 29 гру, 2019 06:02
escobar написав:
Валюту поздно брать. Если только срочно нужна для дела, или на 100% завис в крепчайшей.
чому пізно?! при міжбанку 23.79 - готівка - 25. коли міжбанк буде 25, готівка явно не лишиться на місці )
p.s. з іншого боку, при такому розвитку подій, хто ж наважиться купувати овгз?
vovikhan1991
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Додано: Нед 29 гру, 2019 06:40
vovikhan1991 написав: escobar написав:
Валюту поздно брать. Если только срочно нужна для дела, или на 100% завис в крепчайшей.
чому пізно?! при міжбанку 23.79 - готівка - 25. коли міжбанк буде 25, готівка явно не лишиться на місці )
p.s. з іншого боку, при такому розвитку подій, хто ж наважиться купувати овгз?
После праздников 25 по безналу если и будет, то не скоро.
Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.
escobar
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Додано: Нед 29 гру, 2019 08:29
escobar написав: vovikhan1991 написав:
Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.
Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.
Коррекция или разворот?
Andrew_
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