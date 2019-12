Додано: Нед 29 гру, 2019 09:17

холява написав: PS4 написав: Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу)) Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу))



Да зря Вы психуете .

Построил , молодец .

Хоть у кого то что то получается.

Вот скажите , к нему со стороны налоговой ДБР,НАБУ ЕБУ ,,,,претензии есть ?

Претензий НЕТ .

Не пойман - не вор! Не пойман - не вор!

