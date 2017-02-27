Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 08:52
А я надеюсь,что после первого межбанка в новом году смогу прикупить зеленого по 24, как планировал.
fin
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Додано: Нед 29 гру, 2019 08:53
escobar написав:
Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.
Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.
hxbbgaf
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Додано: Нед 29 гру, 2019 08:53
А я думаю, що ще до Різдва розвернеться. Можливо навіть в понеділок.
.....все це відпрацьованих 100 разів загон.
Senkiv
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Додано: Нед 29 гру, 2019 08:59
hxbbgaf написав: escobar написав:
Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.
Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.
гарно шуткуєте
після цих стрибків, я більше нашим керманичам віри не йму (наперсточники х-ви)
...при найпершій можливості зістрибую з гривні...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:07
Pupsik написав: hxbbgaf написав: escobar написав:
Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.
Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.
гарно шуткуєте
після цих стрибків, я більше нашим керманичам віри не йму (наперсточники х-ви)
...при найпершій можливості зістрибую з гривні...
Рано, мы по 20 будем
Andrew_
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:17
холява написав: PS4 написав:
Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу))
Да зря Вы психуете .
Построил , молодец .
Хоть у кого то что то получается.
Вот скажите , к нему со стороны налоговой ДБР,НАБУ ЕБУ ,,,,претензии есть ?
Претензий НЕТ .
Значит все в порядке.
Не пойман - не вор!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29
Andrew_ написав: escobar написав: vovikhan1991 написав:
Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.
На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.
Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.
Коррекция или разворот?
По уму первое, конечно. Такие мощные тренды вмиг не разворачиваются.
Но - в нашей руине возможно всякое...
escobar
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29
yama написав:
хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35
Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25
?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?
пока склоняюсь к пункту 3)
Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:30
vovikhan1991 написав:
з іншого боку, при такому розвитку подій, хто ж наважиться купувати овгз?
Скоро побачимо:
Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому кварталі 2020 року
https://nv.ua/ukr/biz/finance/minfin-an ... 61910.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:31
hxbbgaf написав: escobar написав:
Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.
Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.
Вы просто немножко не понимаете разницу майндсета и подхода к делу между инвестиционным отделом фонда, сидящего в американском небоскребе, и простого украинского гонялы качелиста в кедах.
escobar
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