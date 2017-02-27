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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3262326332643265>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 08:52

А я надеюсь,что после первого межбанка в новом году смогу прикупить зеленого по 24, как планировал.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 08:53

  escobar написав:Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.

Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 08:53

А я думаю, що ще до Різдва розвернеться. Можливо навіть в понеділок.
.....все це відпрацьованих 100 разів загон.
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 08:59

  hxbbgaf написав:
  escobar написав:Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.

Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.


гарно шуткуєте :lol:
після цих стрибків, я більше нашим керманичам віри не йму (наперсточники х-ви)
...при найпершій можливості зістрибую з гривні...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:07

  Pupsik написав:
  hxbbgaf написав:
  escobar написав:Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.

Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.


гарно шуткуєте :lol:
після цих стрибків, я більше нашим керманичам віри не йму (наперсточники х-ви)
...при найпершій можливості зістрибую з гривні...

Рано, мы по 20 будем :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:17

  холява написав:
  PS4 написав:Благодаря таким качелям на мб Смолий построил ривермолл))) тупо на спекулятивную маржу))


Да зря Вы психуете .
Построил , молодец .
Хоть у кого то что то получается.
Вот скажите , к нему со стороны налоговой ДБР,НАБУ ЕБУ ,,,,претензии есть ?
Претензий НЕТ .
Значит все в порядке.

Не пойман - не вор!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29

  Andrew_ написав:
  escobar написав:
  vovikhan1991 написав:Надіюсь, що торги на першому міжбанку у новому році трішки заспокоять готівку.

На межике в первые дни будет весело, бумаги в обороте сейчас полно.

Я бы даже коррекции до 25 не исключал, но это не раньше конца января могут засветить.

Коррекция или разворот?

По уму первое, конечно. Такие мощные тренды вмиг не разворачиваются.

Но - в нашей руине возможно всякое...
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29

  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?

пока склоняюсь к пункту 3)

Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovikhan1991 написав:з іншого боку, при такому розвитку подій, хто ж наважиться купувати овгз?


Скоро побачимо:
Зображення
Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому кварталі 2020 року
https://nv.ua/ukr/biz/finance/minfin-an ... 61910.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:31

  hxbbgaf написав:
  escobar написав:Прыжки курса на 5-7% для инвесторов в гос облигации вообще не фактор.

Та да, прыжки на 7% за один день при годовой доходности 10% - не фактор.

Вы просто немножко не понимаете разницу майндсета и подхода к делу между инвестиционным отделом фонда, сидящего в американском небоскребе, и простого украинского гонялы качелиста в кедах.
escobar
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