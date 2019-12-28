у мене смутні підозри, що наш "мощний" тренд мав штучний характер - коли потрібно було вициганити у робочого люду долар подешевше...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:36
у мене смутні підозри, що наш "мощний" тренд мав штучний характер - коли потрібно було вициганити у робочого люду долар подешевше...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:41
Блондінко детектед ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:49
Так наперсточники підігнали в п'ятницю курс вверх, щоб поза ринком злити кому надо по смачному курсу в суботу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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