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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3263326432653266>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:36

  escobar написав:По уму первое, конечно. Такие мощные тренды вмиг не разворачиваются.

Но - в нашей руине возможно всякое...


у мене смутні підозри, що наш "мощний" тренд мав штучний характер - коли потрібно було вициганити у робочого люду долар подешевше...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:41

  Мизантрóп написав:
  yarick26 написав:Держу гривну для работы, с сентября не меняю. утомили меня менять туда- сюда
А у меня никак не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает,то денег.

Блондінко детектед ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:49

  pppman написав:
  Alex2007 написав: :shock:
Суббота? Сегодня (ну т.е вчера 28.12)? Покупка? 500 млн? НБУ? Это как и где и у кого?
Вроде не пил, но ничего не понимаю....

Таки да. https://old.bank.gov.ua/control/uk/auct ... &year=2019
:?

Кому-то "одному" понадобилось срочно продать.
если бы этот "один" вышел на рынок, то курс был бы уже 20...

Так наперсточники підігнали в п'ятницю курс вверх, щоб поза ринком злити кому надо по смачному курсу в суботу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пью кофе из старинной посуды)Зображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Pupsik написав:
  escobar написав:По уму первое, конечно. Такие мощные тренды вмиг не разворачиваются.

Но - в нашей руине возможно всякое...


у мене смутні підозри, що наш "мощний" тренд мав штучний характер - коли потрібно було вициганити у робочого люду долар подешевше...
По-любому рептилоиды

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:40

  Унуноктий написав:Пью кофе из старинной посуды)Зображення

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Если честно, эти неудобные глиняные чашки с дурацкими надписями, которые потом стоят в столе, пока не упадут и не разобьются, уже, по-моему, надоели всем.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:47

Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... promom.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хмельницкий окна резко вниз 25.2.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:12

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна резко вниз 25.2.

ООО і міняйло припадає !!!
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:24

просто сужают маржу, у нас приём чуток подрос, а продажа чуток вниз - до нг откат вряд ли. чай грил на чр лучший курс года для слива 31декабря...
Востаннє редагувалось чик в Нед 29 гру, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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