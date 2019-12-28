у мене смутні підозри, що наш "мощний" тренд мав штучний характер - коли потрібно було вициганити у робочого люду долар подешевше...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:36
у мене смутні підозри, що наш "мощний" тренд мав штучний характер - коли потрібно було вициганити у робочого люду долар подешевше...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:41
Блондінко детектед ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:49
Так наперсточники підігнали в п'ятницю курс вверх, щоб поза ринком злити кому надо по смачному курсу в суботу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пью кофе из старинной посуды)
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Додано: Нед 29 гру, 2019 10:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По-любому рептилоиды
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:40
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:47
Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хмельницкий окна резко вниз 25.2.
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:12
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:24
просто сужают маржу, у нас приём чуток подрос, а продажа чуток вниз - до нг откат вряд ли. чай грил на чр лучший курс года для слива 31декабря...
Востаннє редагувалось чик в Нед 29 гру, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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