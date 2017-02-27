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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3263326432653266

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:25

Об "эффективности" дорогих государственных менеджеров

Укрпочта, возглавляемая господином Смелянским (экс-BCG, экс-KPMG и прочая-прочая-прочая), которому государство платит зарплату 750 тыс грн в месяц, наконец, раскрыла финансовую отчетность за 2018-й. Итак:

- убытки за год увеличились в 2,85 раза со 178 до 508 млн грн;
- валовая прибыль (доходы минус себестоимость) снизилась с 489 до 428 млн грн;
- валовая маржа (валовая прибыль / доходы) снизилась с 9,1% до 7,4%;
- непрямые расходы, не связанные с себестоимостью (включая административные) выросли на 25,2% с 1002 до 1254 млн грн.

Для понимания долгосрочной динамики - в 2016-м году убыток компании составил 60 млн грн, а в 2015-м так и вовсе еще была прибыль в размере 41 млн грн...

Это все, что нужно знать о "профессиональных менеджерах" госкомпаний, получающих огромные жалования якобы за свою высокую эффективность!

Укрпочта работает в условиях жесткой конкуренции с Новой Почтой и не может просто взять и тупо поднять тарифы в 10 раз (иначе просто уйдет с рынка), поэтому сколько бы миллионов ни получало ее руководство, компания теряет рынок и увеличивает свою убыточность. Других идей (выход на новые рынки, уменьшение накладных расходов за счет оптимизации и новаций, маркетинг/CRM), по видимому, у "профессионального руководства" нет.

Нефтегаз же, являясь монополистом, без оглядки может повышать тарифы сколько угодно, и опять таки, сколько бы миллионов ни получало его руководство, компания будет прибыльной, корректируя свои финансы ценовой политикой. Заморачиваться увеличением добычи, реогранизацией процессов, уменьшением админрасходов на корпоративный центр и пр. при этом необязательно - все откорректирует счет, выставленный потребителю, лишенному выбора...

https://www.ukrposhta.ua/doc/annual-rep ... ed_ukr.pdf
https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity
zРадио
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