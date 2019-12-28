Додано: Нед 29 гру, 2019 11:44

safonovstanislav написав: Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут Страшно представить куда улетит курс, когда праздники закончатся и активно сдавать доллары перестанут

После праздников и ваших дурацких корпоративов отоспитесь, опохмелитесь, получите п. от ваших жён и жизнь продолжится …Что будет нового в 2020-м?Курс откорректируют. До какой отметки? Сие ведомо только Зеленому и МВФ. 25,26,27 … Так, чтобы курс отражал компромисс сторон, был в равной степени приемлем для всех и способствовал выполнению экономических задач, стоящих перед обществом. Дальше только трёхкопеешные колебания и закат эпохи кедов. Ставки вниз. Жизни на проценты не будет. Не будет и паразитирования простых людей на процентах. Простые люди должны зарабатывать на жизнь и водку не процентами, а за счёт продажи своего наёмного труда. Начало эпохи нормального кредитования и долгосрочного финансового планирования. Так живёт наш золотой миллиард.В 2020-м пока еще не наступит эпоха взрывного роста ПИИ и это будет спасать гривну от резкого укрепления. Но уже в 2021 2022 эта угроза появится. Но впрочем тогда уже и экономика будет расти под 7%, а ваши з/п перевалят за тыщу баксов.Трамп добьётся ослабления доллара, соответственно евро, фунт и франк вырастут.Золото вырастет под две тыщи. Серебро тоже существенно вырастет. Соотношение золото/серебро начнет уменьшаться.Фондовый рынок будет на новых высотах.Кризисов пока не будет.Всё будет как и до этого.А как было до этого?А до этого было по всеобщему закону.По какому всеобщему закону?А по известному:Золото королям.Серебро и акции джентльменам.Труд и товарообмен простолюдинамКеды и бег за три копейки укропским менялам.Свинец ворам, коррупционерам и москалям.С наступающим Новым годом!