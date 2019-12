Додано: Нед 29 гру, 2019 12:19

flyman написав: yama написав: хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная

допустим у меня

средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$

допустим 30% долларов было куплено по 23,35



Вопросы

0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?

1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?

2) сливать только этих 30% по 25 ?

3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?



пока склоняюсь к пункту 3) хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика вернаядопустим у менясредний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$допустим 30% долларов было куплено по 23,35Вопросы0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?2) сливать только этих 30% по 253) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?пока склоняюсь к пункту 3)

Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий. Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.



Зарабатывают то на РАЗНИЦЕ !

Независимо от абсолютных значений. Сидеть и ждать курса, который написан на бумажке карандашом можно ДОЛГО и даже ГЛУПО Зарабатывают то на РАЗНИЦЕ !Независимо от абсолютных значений. Сидеть и ждать курса, который написан на бумажке карандашом можно ДОЛГО и даже ГЛУПО

"The quieter you become, the more you are able to hear"