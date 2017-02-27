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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3264326532663267>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Моє бачення року 2020 viewtopic.php?p=4829876#p4829876 Вгадування курсу - гра. Чинники можна розглянути і коментувати...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:51

  Pupsik написав:
  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна резко вниз 25.2.

ООО і міняйло припадає !!!


Судя по Киеву с открытия высоко задрали по сравнению с закрытием вчера. И начали припадать, но ниже вчерашнего закрытия не ушли.

вчера закрытие 24,70 / 24,80-85
утро 24,80 / 24,90-95
сейчас 24,75 / 24,85-90
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:06

  zzzzzz написав:
  Pupsik написав:
  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна резко вниз 25.2.

ООО і міняйло припадає !!!


Судя по Киеву с открытия высоко задрали по сравнению с закрытием вчера. И начали припадать, но ниже вчерашнего закрытия не ушли.

вчера закрытие 24,70 / 24,80-85
утро 24,80 / 24,90-95
сейчас 24,75 / 24,85-90

Днепр чр ,60/,00
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:19

  flyman написав:
  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?

пока склоняюсь к пункту 3)

Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.


Зарабатывают то на РАЗНИЦЕ !
Независимо от абсолютных значений. Сидеть и ждать курса, который написан на бумажке карандашом можно ДОЛГО и даже ГЛУПО ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:51

Киев чуток добавил
24,85 / 90-95
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:06

  zzzzzz написав:Киев чуток добавил
24,85 / 90-95
У нас в селі вже 25,5 просят!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:09

  zzzzzz написав:
  Pupsik написав:
  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна резко вниз 25.2.

ООО і міняйло припадає !!!


Судя по Киеву с открытия высоко задрали по сравнению с закрытием вчера. И начали припадать, но ниже вчерашнего закрытия не ушли.

вчера закрытие 24,70 / 24,80-85
утро 24,80 / 24,90-95
сейчас 24,75 / 24,85-90

И не уйдут до 8 января, пока не увидят, что там нового засветят на межбанке. Людям дали ориентир на ближайшие 10 дней, вот около и будем гулять. Паника последних двух дней немного поутихла, начали работать уже в нормальных объемах в обе стороны. На сейчас есть хорошее движение между 24.75-24.80 на покупку и 25-25.05 на продажу. Спред уменьшается, а это признак, что рынок отдышался и принял новый диапазон цен.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:У нас в селі вже 25,5 просят!!

В нашем колхозе пока 24,08.
Вчера днем светили 24,04.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:21

  rasmus написав:
  flyman написав:
  yama написав:хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35

Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?

пока склоняюсь к пункту 3)

Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.


Зарабатывают то на РАЗНИЦЕ !
Независимо от абсолютных значений. Сидеть и ждать курса, который написан на бумажке карандашом можно ДОЛГО и даже ГЛУПО ;-)


Смешно про карандашом писать :)
Есть способ намного удобнее и нагляднее: Эксель-файл с датой операции, суммой, курсом операции, банком если хотите. А потом крутим-вертим эту таблицу как хотим, создаем диаграммы, сводные таблицы, красные или зеленые зоны. Да все, что угодно.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60

Не переключайтесь.
Captain Obvious
 
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