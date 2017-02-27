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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:46
Моє бачення року 2020 viewtopic.php?p=4829876#p4829876
Вгадування курсу - гра. Чинники можна розглянути і коментувати...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:51
Pupsik написав: Oleg_Sa написав:
Хмельницкий окна резко вниз 25.2.
ООО і міняйло припадає !!!
Судя по Киеву с открытия высоко задрали по сравнению с закрытием вчера. И начали припадать, но ниже вчерашнего закрытия не ушли.
вчера закрытие 24,70 / 24,80-85
утро 24,80 / 24,90-95
сейчас 24,75 / 24,85-90
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:06
zzzzzz написав: Pupsik написав: Oleg_Sa написав:
Хмельницкий окна резко вниз 25.2.
ООО і міняйло припадає !!!
Судя по Киеву с открытия высоко задрали по сравнению с закрытием вчера. И начали припадать, но ниже вчерашнего закрытия не ушли.
вчера закрытие 24,70 / 24,80-85
утро 24,80 / 24,90-95
сейчас 24,75 / 24,85-90
Днепр чр ,60/,00
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:19
flyman написав: yama написав:
хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35
Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?
пока склоняюсь к пункту 3)
Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.
Зарабатывают то на РАЗНИЦЕ !
Независимо от абсолютных значений. Сидеть и ждать курса, который написан на бумажке карандашом можно ДОЛГО и даже ГЛУПО
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:51
Киев чуток добавил
24,85 / 90-95
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:06
zzzzzz написав:
Киев чуток добавил
24,85 / 90-95
У нас в селі вже 25,5 просят!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:09
zzzzzz написав: Pupsik написав: Oleg_Sa написав:
Хмельницкий окна резко вниз 25.2.
ООО і міняйло припадає !!!
Судя по Киеву с открытия высоко задрали по сравнению с закрытием вчера. И начали припадать, но ниже вчерашнего закрытия не ушли.
вчера закрытие 24,70 / 24,80-85
утро 24,80 / 24,90-95
сейчас 24,75 / 24,85-90
И не уйдут до 8 января, пока не увидят, что там нового засветят на межбанке. Людям дали ориентир на ближайшие 10 дней, вот около и будем гулять. Паника последних двух дней немного поутихла, начали работать уже в нормальных объемах в обе стороны. На сейчас есть хорошее движение между 24.75-24.80 на покупку и 25-25.05 на продажу. Спред уменьшается, а это признак, что рынок отдышался и принял новый диапазон цен.
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yuri_m
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:10
asti написав:
У нас в селі вже 25,5 просят!!
В нашем колхозе пока 24,08.
Вчера днем светили 24,04.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:21
rasmus написав: flyman написав: yama написав:
хорошо я не буду спрашивать прогноз я спрошу какая тактика верная
допустим у меня
средний курс покупки все потраченные ( инвестированные в доллар) гривны разделить на суму имеющихся на руках долларов = 25.4 грн \$
допустим 30% долларов было куплено по 23,35
Вопросы
0) при каком курсе слив будет считаться доходным ?
1) Сливать всю суму $ допустим по 25 в надежде на откуп ниже ?
2) сливать только этих 30% по 25 ?
3) вообще нет смысла дробить суму ? пока например не будет возможности слить больше чем по 25,4 ?
пока склоняюсь к пункту 3)
Підписувати кожний долар олівцем курс покупки і якщо продавати, то щоб був вищий.
Зарабатывают то на РАЗНИЦЕ !
Независимо от абсолютных значений. Сидеть и ждать курса, который написан на бумажке карандашом можно ДОЛГО и даже ГЛУПО
Смешно про карандашом писать
Есть способ намного удобнее и нагляднее: Эксель-файл с датой операции, суммой, курсом операции, банком если хотите. А потом крутим-вертим эту таблицу как хотим, создаем диаграммы, сводные таблицы, красные или зеленые зоны. Да все, что угодно.
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Viktor
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:21
Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60
Не переключайтесь.
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Captain Obvious
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