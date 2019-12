Додано: Нед 29 гру, 2019 13:59

Captain Obvious написав: Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60



Я вчора взяв по 24.6

Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.

