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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:28
С нового года пойдут новые ОВДПэшные аукционы и по логике гривна снова должна укрепляться.
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:31
А звідки візьметься пропозиція долара, щоб розвернути курс?
1. ОВГЗ до різдва продавати не будуть (нерези не зайдуть з продажем валюти)
2. Експортери будуть вичікувати, сподіваючись продати пізніше по вищому курсу
3. Імпортери, навпаки, настригли гривневої виручки на Новий Рік, а отже будуть створювати попит на долар з метою закупівлі нових партій товару.
4. НБУ явно зацікавлений в девальвації гривні курсу на фоні негативних сигналів в економіці від її неочікуваної ревальвації
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:59
Я вчора взяв по 24.6
Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.
Оператор учотки Первий ще обізвав алєнєм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:02
Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:08
Вангую,
31.12.2019-24.5/24.7
31.12.2020-16.50/17.00
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А теперь следите за руками...
Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».
Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.
А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.
А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.
Весёлые будут месяцы!
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я вчера па25 продал)
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Додано: Нед 29 гру, 2019 14:21
Точно 24,...?
Выезжаю!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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