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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3264326532663267

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:28

С нового года пойдут новые ОВДПэшные аукционы и по логике гривна снова должна укрепляться.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:31

  Senkiv написав:А я думаю, що ще до Різдва розвернеться. Можливо навіть в понеділок.
.....все це відпрацьованих 100 разів загон.


А звідки візьметься пропозиція долара, щоб розвернути курс?
1. ОВГЗ до різдва продавати не будуть (нерези не зайдуть з продажем валюти)
2. Експортери будуть вичікувати, сподіваючись продати пізніше по вищому курсу
3. Імпортери, навпаки, настригли гривневої виручки на Новий Рік, а отже будуть створювати попит на долар з метою закупівлі нових партій товару.
4. НБУ явно зацікавлений в девальвації гривні курсу на фоні негативних сигналів в економіці від її неочікуваної ревальвації
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:59

  Captain Obvious написав:Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60

Не переключайтесь.

Я вчора взяв по 24.6
Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.
Оператор учотки Первий ще обізвав алєнєм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:02

  flyman написав:
  Captain Obvious написав:Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60

Не переключайтесь.

Я вчора взяв по 24.6
Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.
Оператор учотки Первий ще обізвав алєнєм.

Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:08

  orest написав:Моє бачення року 2020 viewtopic.php?p=4829876#p4829876 Вгадування курсу - гра. Чинники можна розглянути і коментувати...

:mrgreen: Вангую,
31.12.2019-24.5/24.7
31.12.2020-16.50/17.00
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А теперь следите за руками...

Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».

Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.

А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.

А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.

Весёлые будут месяцы!
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я вчера па25 продал)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:21

  vovan_prm написав:
  asti написав:У нас в селі вже 25,5 просят!!
В нашем колхозе пока 24,08.
Вчера днем светили 24,04.
Точно 24,...?
Выезжаю! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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