Додано: Нед 29 гру, 2019 14:20

А теперь следите за руками...



Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».



Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.



А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.



А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.



Весёлые будут месяцы!