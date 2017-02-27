+ещё один позитивчик
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:46
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:52
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:53
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:11
Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...
Кому там шо ведомо?... - этому зеленому?...
Скока? Скока? ... Да у нас страна ВЕЧНЫХ кедов на протяжении веков, даже можно сказать: "вместо нарида - одни кеды: никого без кед, ничего вне кед и всё для кед!", да и свои масоны имеются :
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:11
И в чем позитив, если никто не знает условия этого договора? Может там запишут "транзит 1 миллиард кубов в год по цене 1 доллар за всё".
У нас 24.85/25, пошли хорошие объемы в обе стороны. Вот в этих пределах и будет работать опт до 8 числа.
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:22
Друзья, ваша логика мышления линейна и никуда не годится.
Пространство многомерно, а время - это волна и циклы.
А вы берете одно явление и примитивно смотрите на его движение по линейке и в линейном течении времени.
То исключительно по линейке траншей от МВФ, то остатков на корсчетах, то платежного баланса, то ремитансез заробитчан, то минималки... Помните? Самим не ржачно, какую галиматню вы тут писали? Сейчас зациклились на ОВДП. А ОВДП лишь маленький элементик огромной системы фискальной политики государства.
Для определения динамики курса гривны в следующем году куда важнее поразмыслить над смыслом принимаемых сейчас законов и управленческих решений, посмотреть на экономическую статистику США и Китая, почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.
ЗЫ Пример линейного мышления из мира анекдотов. Вовочка не шел в школу, когда на дворе Марьи Ивановны на верёвке сохли женские трусы и искренне удивлялся, что уроки таки были.
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:46
странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?
*Відправлено з Чату
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