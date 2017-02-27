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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3265326632673268

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:46

  freeze написав:Знаменательное событие, прямо сейчас подписывают договор о транзите )))Зображення

+ещё один позитивчик
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:52

  Viktor написав:1. ОВГЗ до різдва продавати не будуть

Наступний аукціон 14 січня.
shramko82
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:53

  сірий написав:+ещё один позитивчик


пофіг - НБ замутить ще один аукціон на ярд зелені і всі ці позитивчики не будуть грати нііяяяякої ролі :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:11

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Libo написав:... Что будет нового в 2020-м?
Курс откорректируют. До какой отметки? Сие ведомо только Зеленому и МВФ. 25,26,27 … Так, чтобы курс отражал компромисс сторон, был в равной степени приемлем для всех и способствовал выполнению экономических задач, стоящих перед обществом. ...
В 2020-м пока еще не наступит эпоха взрывного роста ПИИ и это будет спасать гривну от резкого укрепления. Но уже в 2021 2022 эта угроза появится. Но впрочем тогда уже и экономика будет расти под 7%, а ваши з/п перевалят за тыщу баксов. ...


Кому там шо ведомо?... :mrgreen: - этому зеленому?... :mrgreen:
Скока? Скока? ... :?: Да у нас страна ВЕЧНЫХ кедов на протяжении веков, даже можно сказать: "вместо нарида - одни кеды: никого без кед, ничего вне кед и всё для кед!", да и свои масоны имеются : https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:11

  сірий написав:+ещё один позитивчик

И в чем позитив, если никто не знает условия этого договора? Может там запишут "транзит 1 миллиард кубов в год по цене 1 доллар за всё".

  antey1969 написав:Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.

У нас 24.85/25, пошли хорошие объемы в обе стороны. Вот в этих пределах и будет работать опт до 8 числа.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:22

  fin написав:С нового года пойдут новые ОВДПэшные аукционы и по логике гривна снова должна укрепляться.


Друзья, ваша логика мышления линейна и никуда не годится.
Пространство многомерно, а время - это волна и циклы.
А вы берете одно явление и примитивно смотрите на его движение по линейке и в линейном течении времени.
То исключительно по линейке траншей от МВФ, то остатков на корсчетах, то платежного баланса, то ремитансез заробитчан, то минималки... Помните? Самим не ржачно, какую галиматню вы тут писали? Сейчас зациклились на ОВДП. А ОВДП лишь маленький элементик огромной системы фискальной политики государства.
Для определения динамики курса гривны в следующем году куда важнее поразмыслить над смыслом принимаемых сейчас законов и управленческих решений, посмотреть на экономическую статистику США и Китая, почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.
8) 8) 8)

ЗЫ Пример линейного мышления из мира анекдотов. Вовочка не шел в школу, когда на дворе Марьи Ивановны на верёвке сохли женские трусы и искренне удивлялся, что уроки таки были. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:46

странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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