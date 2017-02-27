Додано: Нед 29 гру, 2019 15:22

fin написав: С нового года пойдут новые ОВДПэшные аукционы и по логике гривна снова должна укрепляться. С нового года пойдут новые ОВДПэшные аукционы и по логике гривна снова должна укрепляться.

Друзья, ваша логика мышления линейна и никуда не годится.Пространство многомерно, а время - это волна и циклы.А вы берете одно явление и примитивно смотрите на его движение по линейке и в линейном течении времени.То исключительно по линейке траншей от МВФ, то остатков на корсчетах, то платежного баланса, то ремитансез заробитчан, то минималки... Помните? Самим не ржачно, какую галиматню вы тут писали? Сейчас зациклились на ОВДП. А ОВДП лишь маленький элементик огромной системы фискальной политики государства.Для определения динамики курса гривны в следующем году куда важнее поразмыслить над смыслом принимаемых сейчас законов и управленческих решений, посмотреть на экономическую статистику США и Китая, почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.ЗЫ Пример линейного мышления из мира анекдотов. Вовочка не шел в школу, когда на дворе Марьи Ивановны на верёвке сохли женские трусы и искренне удивлялся, что уроки таки были.