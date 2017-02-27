RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32673268326932703271>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:29

Ну что вы как маленькие, позитивчик для новостного фона по тв для сірих-пересічних :lol:
А далі буде видно :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1699 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:31

  asti написав:
  zzzzzz написав:Киев чуток добавил
24,85 / 90-95
У нас в селі вже 25,5 просят!!

Ваша мама со сливом по 23.75 в пролете
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 21.09.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.


Либо не только, иногда, на поворотах заносит... в жесткие виражи бросает! 8)
Плюс, как всегда.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 21.01.17
Подякував: 837 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:43

Накидайте мне плюсиков за это пророчество.

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:По-моему поциент начинает умирать - еще чуть-чуть и будет прямая линия под углом 45%. Раньше хоть какие-то признаки жизни были - сейчас вообще <....>.
Кто в Киеве, занесите в Минфину и НБУ курсовую пилу, у них сломалась наверное. :mrgreen:


Зображення


Отскок будет примерно вот таким:

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 21.09.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:45

  Werewolf написав:Дежавю.
10 років тому. Тимошенко тоді теж "випромінювала" позитив.
Чого це коштувало всім відомо?


Ты считаешь, что лучше было Юле не подписывать и оставить тебя на 10 лет без газа? :roll: Обоссать и выгнать на мороз? :shock:
У нашей Юли доброе сердце. И в голове еще что-то есть. В отличии от некоторых.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7577
З нами з: 14.11.11
Подякував: 320 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:45

Ну так что кто в очередной раз показал свой дар?
Сегодня можно спокойно слиться по 24.50
Плюсуйте

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:
А как же обещанные неоднократно дны на 27.00, 26.7, 26.5, 26.05, 25.7, 25.5...

И именно тогда они были самые днищевые (вот прямо как сейчас), и каждый раз стучались снизу :roll:

В 90% случаев когда я говорил дно, происходил отстрел на 1-2 грн, так что смотрите сами. Мое дело сказать, а ваше купить по 23.50 чтоб продать по 24.50 как минимум.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 21.09.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:46

Евро таки развернулось, рисуется бычья тенденция. Плюсуйте.

  Zebra написав:А ещё у меня чуйка, что евро может показать разворот. Потому 25% котлеты решил конвертнуть в евро.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 21.09.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:48

  BenDover написав:А теперь следите за руками...

Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».

Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.

А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.

А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.

Весёлые будут месяцы!

Уточню, что курс "скакнул" с 23.25 до23.58, а затем до 23.85.
Вело
 
Повідомлень: 187
З нами з: 03.03.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:49

  BenDover написав:А теперь следите за руками...

Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».

Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.

А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.

А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.

Весёлые будут месяцы!


А что если ловушка для тех, кто думает, что это ловушка для тех кто думает что это ловушка для тех кто ожидает что курс пойдёт вниз с началом продаж, а на самом деле не пойдёт?

Много ходов очка.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:56

  Вело написав:Уточню, что курс "скакнул" с 23.25 до23.58, а затем до 23.85.


Ну так попробуйте купить сейчас доллары по 23.85
Сейчас курс покупки 25. Маржа у Привата 1.10 коп (23.9-25.00)
BenDover
 
Повідомлень: 33
З нами з: 15.03.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32673268326932703271>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16480 2026289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 16:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1491884
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16922)
29.12.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.