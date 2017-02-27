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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:31
asti написав: zzzzzz написав:
Киев чуток добавил
24,85 / 90-95
У нас в селі вже 25,5 просят!!
Ваша мама со сливом по 23.75 в пролете
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Zebra
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:41
Libo написав:
почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.
Либо не только, иногда, на поворотах заносит... в жесткие виражи бросает!
Плюс, как всегда.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:43
Накидайте мне плюсиков за это пророчество.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:45
Werewolf написав:
Дежавю.
10 років тому. Тимошенко тоді теж "випромінювала" позитив.
Чого це коштувало всім відомо?
Ты считаешь, что лучше было Юле не подписывать и оставить тебя на 10 лет без газа?
Обоссать и выгнать на мороз?
У нашей Юли доброе сердце. И в голове еще что-то есть. В отличии от некоторых.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:45
Ну так что кто в очередной раз показал свой дар?
Сегодня можно спокойно слиться по 24.50
Плюсуйте
Zebra написав: Captain Obvious написав:
А как же обещанные неоднократно дны на 27.00, 26.7, 26.5, 26.05, 25.7, 25.5...
И именно тогда они были самые днищевые (вот прямо как сейчас), и каждый раз стучались снизу
В 90% случаев когда я говорил дно, происходил отстрел на 1-2 грн, так что смотрите сами. Мое дело сказать, а ваше купить по 23.50 чтоб продать по 24.50 как минимум.
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Zebra
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:46
Евро таки развернулось, рисуется бычья тенденция. Плюсуйте.
Zebra написав:
А ещё у меня чуйка, что евро может показать разворот. Потому 25% котлеты решил конвертнуть в евро.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:48
BenDover написав:
А теперь следите за руками...
Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».
Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.
А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.
А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.
Весёлые будут месяцы!
Уточню, что курс "скакнул" с 23.25 до23.58, а затем до 23.85.
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Вело
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:49
BenDover написав:
А теперь следите за руками...
Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».
Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.
А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.
А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.
Весёлые будут месяцы!
А что если ловушка для тех, кто думает, что это ловушка для тех кто думает что это ловушка для тех кто ожидает что курс пойдёт вниз с началом продаж, а на самом деле не пойдёт?
Много ходов очка.
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Captain Obvious
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:56
Вело написав:
Уточню, что курс "скакнул" с 23.25 до23.58, а затем до 23.85.
Ну так попробуйте купить сейчас доллары по 23.85
Сейчас курс покупки 25. Маржа у Привата 1.10 коп (23.9-25.00)
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BenDover
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