BenDover написав:

А теперь следите за руками...Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».Вот толпа подумает, что курс вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они - вниз.Весёлые будут месяцы!