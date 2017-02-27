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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:58
дарий написав:
Точно 24,...?
Выезжаю!
Токо хотел сказать!
Вован, все мы завтра в Бердянск на попутках....
Забронируйте, плиз, пару кирпичей!
п.с. Если это намек на ближайший тренд - пока очень сумнивно....
Ну конечно же очепятка
25
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:05
BenDover написав:
Ну так попробуйте купить сейчас доллары по 23.85
Сейчас курс покупки 25. Маржа у Привата 1.10 коп (23.9-25.00)
Это из-за безнала...
Менеджер по неторгам, устав от праздничных качелей, решил, наконец-то, спокойно выспаться хотя бы завтра до 10 утра...
п.с. Бендовер - пишите грамотно - курс продажи (он пишется не от клиента).
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дарий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:11
дарий написав: Libo написав:
почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.
Либо не только, иногда, на поворотах заносит... в жесткие виражи бросает!
Плюс, как всегда.
Если это виражи, то значит и ты не понимаешь суть эпохи, в которую мы вступаем.
Искусственный интеллект, роботы, цифровизация, чипизация, неиссякаемые источники энергии, познание Истины и контакт с Вселенским Разумом, отмена бумажных денег, которые вы так старательно накапливаете под матрасами, новый всеобщий эквивалент, новые человеческие ценности и мораль...
И всё это в течение следующего десятилетия!
И как ничтожно на этом фоне выглядит сегодня ваша копеешная разница в курсах и переживания по поводу январских семилетних ОВДП!
Если и планируете вашу жизнь на несколько лет вперед, то планируйте только в плане жизни в новой парадигме. Но её ценности (кроме золота, серебра и бриллиантов) в следующем десятилетии вам пока еще неведомы.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:16
Дык все понимаем...
Потому и плюсуем!
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дарий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:23
yuri_m написав: сірий написав:
+ещё один позитивчик
И в чем позитив, если никто не знает условия этого договора? Может там запишут "транзит 1 миллиард кубов в год по цене 1 доллар за всё".
antey1969 написав:
Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.
У нас 24.85/25, пошли хорошие объемы в обе стороны. Вот в этих пределах и будет работать опт до 8 числа.
Хоча б один із учасників форуму, висвітлює "реальну" картину, без "маніпуляцій"!
- З мене +
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:27
Заметьте, это Вы так решили.
Действительность очень часто отличается от "реальности".
Иначе, усе были бы в Плюсах!
Обычно, наоборот.
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дарий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:32
Яша написав:
странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?
Я так полагаю, ветхие купюры должны сами себя менять?
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:33
Zebra написав:
Ну так что кто в очередной раз показал свой дар?
Сегодня можно спокойно слиться по 24.50
Плюсуйте
А глупцы то поди не скупились...
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:35
дарий написав:
Заметьте, это Вы так решили.
Действительность очень часто отличается от "реальности".
Иначе, усе были бы в Плюсах!
Обычно, наоборот.
Тому ринок і має структуру - маркетмейкери -> "дилери" -> учасники ринку -> пан Дарий -> клієнти пана Дария
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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