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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3268326932703271>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:58

  дарий написав:Точно 24,...?
Выезжаю!

Токо хотел сказать!
Вован, все мы завтра в Бердянск на попутках....
Забронируйте, плиз, пару кирпичей! :lol: :oops: :mrgreen:
п.с. Если это намек на ближайший тренд - пока очень сумнивно.... :roll:

Ну конечно же очепятка :oops: 25
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BenDover написав:Ну так попробуйте купить сейчас доллары по 23.85
Сейчас курс покупки 25. Маржа у Привата 1.10 коп (23.9-25.00)


Это из-за безнала...
Менеджер по неторгам, устав от праздничных качелей, решил, наконец-то, спокойно выспаться хотя бы завтра до 10 утра... :lol:
п.с. Бендовер - пишите грамотно - курс продажи (он пишется не от клиента). :P
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:11

  дарий написав:
  Libo написав:почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.


Либо не только, иногда, на поворотах заносит... в жесткие виражи бросает! 8)
Плюс, как всегда.


Если это виражи, то значит и ты не понимаешь суть эпохи, в которую мы вступаем.
Искусственный интеллект, роботы, цифровизация, чипизация, неиссякаемые источники энергии, познание Истины и контакт с Вселенским Разумом, отмена бумажных денег, которые вы так старательно накапливаете под матрасами, новый всеобщий эквивалент, новые человеческие ценности и мораль...
И всё это в течение следующего десятилетия!
И как ничтожно на этом фоне выглядит сегодня ваша копеешная разница в курсах и переживания по поводу январских семилетних ОВДП!
Если и планируете вашу жизнь на несколько лет вперед, то планируйте только в плане жизни в новой парадигме. Но её ценности (кроме золота, серебра и бриллиантов) в следующем десятилетии вам пока еще неведомы.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дык все понимаем...
Потому и плюсуем! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:20

  Zebra написав:Евро таки развернулось, рисуется бычья тенденция. Плюсуйте.

  Zebra написав:А ещё у меня чуйка, что евро может показать разворот. Потому 25% котлеты решил конвертнуть в евро.


Согласен, Либо, думаю, тоже. :roll: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:23

  yuri_m написав:
  сірий написав:+ещё один позитивчик

И в чем позитив, если никто не знает условия этого договора? Может там запишут "транзит 1 миллиард кубов в год по цене 1 доллар за всё".

  antey1969 написав:Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.

У нас 24.85/25, пошли хорошие объемы в обе стороны. Вот в этих пределах и будет работать опт до 8 числа.


Хоча б один із учасників форуму, висвітлює "реальну" картину, без "маніпуляцій"! :D - З мене +
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Заметьте, это Вы так решили.
Действительность очень часто отличается от "реальности".
Иначе, усе были бы в Плюсах!
Обычно, наоборот. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:32

  Яша написав:странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?

Я так полагаю, ветхие купюры должны сами себя менять?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:33

  Zebra написав:Ну так что кто в очередной раз показал свой дар?
Сегодня можно спокойно слиться по 24.50
Плюсуйте

А глупцы то поди не скупились...
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:35

  дарий написав:Заметьте, это Вы так решили.
Действительность очень часто отличается от "реальности".
Иначе, усе были бы в Плюсах!
Обычно, наоборот. :wink:


Тому ринок і має структуру - маркетмейкери -> "дилери" -> учасники ринку -> пан Дарий -> клієнти пана Дария 8)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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