Додано: Нед 29 гру, 2019 17:11

дарий написав: Libo написав: почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола. почитать что думают о современности в Ватикане, задуматься о бренности условных смыслов и о величии папского престола.



Либо не только, иногда, на поворотах заносит... в жесткие виражи бросает!

Плюс, как всегда. Либо не только, иногда, на поворотах заносит... в жесткие виражи бросает!Плюс, как всегда.

Если это виражи, то значит и ты не понимаешь суть эпохи, в которую мы вступаем.Искусственный интеллект, роботы, цифровизация, чипизация, неиссякаемые источники энергии, познание Истины и контакт с Вселенским Разумом, отмена бумажных денег, которые вы так старательно накапливаете под матрасами, новый всеобщий эквивалент, новые человеческие ценности и мораль...И всё это в течение следующего десятилетия!И как ничтожно на этом фоне выглядит сегодня ваша копеешная разница в курсах и переживания по поводу январских семилетних ОВДП!Если и планируете вашу жизнь на несколько лет вперед, то планируйте только в плане жизни в новой парадигме. Но её ценности (кроме золота, серебра и бриллиантов) в следующем десятилетии вам пока еще неведомы.