Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:36
дарий написав:
Согласен, Либо, думаю, тоже.
Тоже.
Трамп уже так засношал фрау низким курсом евро, что у неё начались постоянные обмороки.
И он теперь от нее не отстанет. Как хороший петух не отстает от понравившейся ему курицы. Долбит красавицу до конца, пока у неё не вылезут перья и не разонравится …
У Трампа в следующем году выборы. А он обещал изменить систему международной торговли. Для этого надо победить в валютных войнах. Сейчас разбираются с Пауэллом и потом сразу будет Сталинград евро и юаню. Для начала загонят евро в 1.25.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:51
Скунс понизил курс в выходной день , станоо !
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proftpd66
в Нед 29 гру, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:13
proftpd66 скунс...що за звір?
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:16
Это Вовка на своей волне.
Мабуть, страницу не обновил.
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дарий
в Нед 29 гру, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:18
Яша написав:
странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?
*Відправлено з Чату
Причём идут по порядку и новые 1000, и свежие 500, и свежие 200!
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:22
Запорожье , вечер .
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холява
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:23
там было 25.5
и вообще ВСЕГДА было очень завышено, сейчас газ начал выпускать
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proftpd66
в Нед 29 гру, 2019 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:25
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дарий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:28
холява написав:
Запорожье , вечер .
24.70 продажа .
Всем Здоровья !
А евро у Вас почем светят?)
olgerd
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