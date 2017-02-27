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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3269327032713272>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:36

  дарий написав:Согласен, Либо, думаю, тоже. :roll:


Тоже.
Трамп уже так засношал фрау низким курсом евро, что у неё начались постоянные обмороки.
И он теперь от нее не отстанет. Как хороший петух не отстает от понравившейся ему курицы. Долбит красавицу до конца, пока у неё не вылезут перья и не разонравится … :oops:
У Трампа в следующем году выборы. А он обещал изменить систему международной торговли. Для этого надо победить в валютных войнах. Сейчас разбираются с Пауэллом и потом сразу будет Сталинград евро и юаню. Для начала загонят евро в 1.25.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:51

Скунс понизил курс в выходной день , станоо !

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Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 29 гру, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:13

proftpd66 скунс...що за звір?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это Вовка на своей волне. :wink:
Мабуть, страницу не обновил.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 29 гру, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:17

proftpd66

Вообще-то он повысил со вчера позднего вечера :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:18

  Яша написав:странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?

*Відправлено з Чату

Причём идут по порядку и новые 1000, и свежие 500, и свежие 200!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье , вечер .
24.70 продажа .

Всем Здоровья !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:23

  Alex2007 написав:proftpd66

Вообще-то он повысил со вчера позднего вечера :mrgreen: :mrgreen:


там было 25.5
и вообще ВСЕГДА было очень завышено, сейчас газ начал выпускать :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 29 гру, 2019 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

УФФФФФФ !
Холява, завтра рабочий день! :D :wink:

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
http://obmenka.kh.ua/

ТАМА ЕСТЬ ПОКУПКА И ПРОДАЖА....
Станьте на продажу.

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Востаннє редагувалось дарий в Нед 29 гру, 2019 18:37, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Запорожье , вечер .
24.70 продажа .

Всем Здоровья !
А евро у Вас почем светят?)
olgerd
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