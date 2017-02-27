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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3269327032713272

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:У Трампа в следующем году выборы. А он обещал изменить систему международной торговли. Для этого надо победить в валютных войнах. Сейчас разбираются с Пауэллом и потом сразу будет Сталинград евро и юаню. Для начала загонят евро в 1.25.


А гривню як він загнав :shock:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:48

  olgerd написав:
  холява написав:Запорожье , вечер .
24.70 продажа .

Всем Здоровья !
А евро у Вас почем светят?)



Брат , Извини , не смотрел ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:50

  Ой+ написав:
  Libo написав:У Трампа в следующем году выборы. А он обещал изменить систему международной торговли. Для этого надо победить в валютных войнах. Сейчас разбираются с Пауэллом и потом сразу будет Сталинград евро и юаню. Для начала загонят евро в 1.25.


А гривню як він загнав :shock:


Как-то так. :)

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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже видел, прикольно!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:56

  vovakwasov написав:proftpd66 скунс...що за звір?

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Нед 29 гру, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:56

Признаюсь честно, я не ожидал что Минфин выполнит план по доходам в декабре.

На 27 декабря доходы за декабрь составили 94 млрд, с начала года 994 млрд. Думаю дотянут до 100 за декабрь и 1000 млрд за год.

Займы составили 74 млрд ( превышение привлечения над погашением )

Таким образом расходы бюджета могут быть 1074 млрд за год - 933 ( фактические расходы за 11 мес ) = 141 млрд за декабрь

В прошлом декабре расходы были 142 млрд

Я ожидал меньших доходов на 20-30 млрд, следовательно и меньших расходов на 20-30 млрд.

Объем месячных расходов Держ.бюджета.

Думал срежут часть в декабре, но похоже что все освоят ((((((((((((((((((((

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:57

  дарий написав:УФФФФФФ !
Холява, завтра рабочий день! :D :wink:

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
http://obmenka.kh.ua/

ТАМА ЕСТЬ ПОКУПКА И ПРОДАЖА....
Станьте на продажу.

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc



Дарий -Умка .

Спасибо !

У меня свой ,не совсем понятный для всех,уровень сдачи и покупки доллара .

Сдаю , крайне редко (но всегда не впопад ) ...))))))))


Покупаю, всегда !
НО с целью заработать !
Последний раз -проиграл .

Ну , чтоб все посмеялись.

Может и правда , что в следующий год ничего не случиться , но эта пирамида в конечном итоге ПРИШЛЕПНЕТ "зеленую спирулину "
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Может и правда , что в следующий год ничего не случиться
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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