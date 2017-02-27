А гривню як він загнав
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А гривню як він загнав
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:48
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:50
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже видел, прикольно!
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:56
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Нед 29 гру, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:56
Признаюсь честно, я не ожидал что Минфин выполнит план по доходам в декабре.
На 27 декабря доходы за декабрь составили 94 млрд, с начала года 994 млрд. Думаю дотянут до 100 за декабрь и 1000 млрд за год.
Займы составили 74 млрд ( превышение привлечения над погашением )
Таким образом расходы бюджета могут быть 1074 млрд за год - 933 ( фактические расходы за 11 мес ) = 141 млрд за декабрь
В прошлом декабре расходы были 142 млрд
Я ожидал меньших доходов на 20-30 млрд, следовательно и меньших расходов на 20-30 млрд.
Объем месячных расходов Держ.бюджета.
Думал срежут часть в декабре, но похоже что все освоят ((((((((((((((((((((
Живите своим умом!
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:57
Дарий -Умка .
Спасибо !
У меня свой ,не совсем понятный для всех,уровень сдачи и покупки доллара .
Сдаю , крайне редко (но всегда не впопад ) ...))))))))
Покупаю, всегда !
НО с целью заработать !
Последний раз -проиграл .
Ну , чтоб все посмеялись.
Может и правда , что в следующий год ничего не случиться , но эта пирамида в конечном итоге ПРИШЛЕПНЕТ "зеленую спирулину "
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, холява і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|