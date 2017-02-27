Яша написав:странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?
*Відправлено з Чату
Не берите в голову. Просто похрустите свеженькими и словите кайф
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:40
Не берите в голову. Просто похрустите свеженькими и словите кайф
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:41
24.5/25.5
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:44
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:48
Я не знал что у них интернет-банкинг появился
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
подержите такой курс хотя бы 4 дня, мне слиться надо
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как думаете смогу завтра па25 продать?
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Додано: Нед 29 гру, 2019 20:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот не верит народ па 26!
Посмотрим.
"На следующей неделе нас ждут длинные новогодние выходные. Банки полноценно (с клиентами) начнут работать только в пятницу 3 января, после чего опять последуют четыре выходных дня. В условиях неработающих банков и отсутствия достаточного предложения как гривны, так и валюты с их стороны попытка спрогнозировать курс доллара на следующей неделе становится очень неблагодарным делом. Можно лишь надеяться, что новогодние праздники отвлекут украинцев от покупки валюты, и ажиотажный спрос, наблюдающийся последние три дня, постепенно утихнет. Предполагаемый диапазон колебаний наличного доллара в столице на новогоднюю неделю - 24,00-25,50 гривен."
Горя Зелинский тоже ишо не определился...
Може шось путаю, был Зеленский...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 29 гру, 2019 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:09
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:15
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